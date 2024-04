(Teil-) Legalisierung von Cannabis – Das Führen eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss von Cannabis war verboten und ist auch nach der Legalisierung verboten!

Anzeige



Wenn auch der Besitz im öffentlichen Raum von bis zu 25 Gramm Cannabis zum Eigenkonsum bei Personen, welche das 18. Lebensjahr erreicht haben, erlaubt ist, so bleibt das Führen eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss des berauschenden Mittels verboten. Wer unter Wirkung der genannten Droge am Straßenverkehr ein Kraftfahrzeug führt, handelt gemäß dem §24a StVG ordnungswidrig. Dem/der FahrzeugführerIn droht bei einem Erstverstoß ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Verkehrsunfälle, welche auf den Konsum von Cannabis-Produkten oder anderen berauschenden Mitteln zurückzuführen sind, werden gemäß dem §315c StGB mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder mit einer Geldstrafe bestraft.

Wird durch die Polizei festgestellt, dass ein nicht sicheres Führen von Kraftfahrzeugen durch den/die FahrzeugführerIn infolge des Genusses des berauschenden Mittels im Straßenverkehr vorliegt, droht ebenso eine Freiheits- oder Geldstrafe.

Die Polizei warnt vor dem Konsum von Cannabis und der anschließenden aktiven Teilnahme im öffentlichen Verkehrsraum und intensiviert diesbezügliche Kontrolltätigkeiten.

Bei Fragen steht Ihnen die Polizei gerne zur Verfügung.



