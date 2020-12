Archivierter Artikel vom 16.11.2020, 16:31 Uhr

In der Lidl-Filiale Morbach kam es am Samstag, 14.11.20, gegen 11 Uhr zu einem Taschendiebstahl. Die Bisher unbekannten Täter nutzten dafür einen Moment der Unachtsamkeit, entnahmen die Geldbörse aus der Handtasche und verließen unbemerkt das Geschäft.

Durch einen Zeugen wurde beobachtet, wie kurze Zeit später die geleerte Geldbörse durch zwei junge Frauen in einer Mülltonne im Bereich des größeren Parkplatzes hinter der Bäckerei Risch entsorgt wurde. Anschließend begaben sie sich zu einer älteren blauen Mercedes C-Klasse und verließen den Parkplatz in unbekannte Richtung. Der Pkw hatte laut Zeugenangaben die Ortskennung „WAF“ für Warendorf. Weitere Angaben zum Kennzeichen liegen nicht vor. Die tatverdächtigen Frauen sollen im Alter zwischen 25 und 35 Jahre gewesen sein. Beide hatten dunkle Haare. Eine Frau war mit einer blauen, die andere mit einer beigen, gesteppten Jacke bekleidet. Das erbeutete Diebesgut liegt im unteren dreistelligen Bereich.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach Telefon: 06533-9374-0

www.polizei.rlp.de/pimorbach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell