Archivierter Artikel vom 05.11.2020, 09:31 Uhr

Birkenfeld

Taschendiebstahl

Die Geschädigte befand sich am Mittwoch, 04.11.2020 gegen 12.10 Uhr am Postschalter des WASGAU-Marktes in der Wasserschiederstraße in Birkenfeld.