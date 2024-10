Idar-Oberstein

Tageswohnungseinbruch in Wohnhaus

Bislang noch unbekannte Täter drangen am Samstag, 12. Oktober, in der Zeit von 13:55 Uhr bis 17:05 Uhr, durch Einschlagen eines von der Straße nicht einsehbaren Fensters in das Wohnanwesen in der Straße Deidesbach im Stadtteil Tiefenstein ein.