Nittel

Tageswohnungseinbruch in Nittel

Von Polizeidirektion Trier (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Während der Abwesenheit der Eigentümer wurde in der Zeit zwischen Donnerstag, 25.04.2024, ca. 08.30 – 13.20 Uhr in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Straße Wiesenstraße, Nähe B 419 in Nittel eingebrochen.