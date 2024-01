Tageswohnungseinbruch in Hermeskeil

Am Montag, den 29.01.2024, ereigneten sich in der Koblenzer Straße 11 in Hermeskeil zwei Tageswohnungseinbrüche.

Zwischen 08.20 und 12.30 Uhr gelang es bislang unbekannten Tätern, über die Haupteingangstür in zwei Wohnungen des Mehrparteienhauses einzudringen. Die Wohnungen wurden deliktstypisch durchsucht. Durch die bislang unbekannten Täter wurde Bargeld und Schmuck im mittleren viertstelligen Bereich entwendet. Die Bewohner waren zum Zeitpunkt der Tat nicht im Anwesen.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer: 06503/9151-0 oder per Mail pihermeskeil@polizei.rlp.de zu übermitteln.



