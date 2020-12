Am Samstag, dem 05.12.2020, gegen 23.30 Uhr, wurde bei der Polizei Saarburg, eine aus einem Altenpflegeheim in Saarburg abgängige 81-jährige Frau als vermisst gemeldet.

Die Frau soll auf Grund einer altersbedingten Krankheit desorientiert sein und fußläufig mit nicht witterungsbedingter Kleidung unterwegs sein.



Unmittelbar nach Meldungseingang wurden zunächst durch Beamte der Polizei Saarburg eine sofortige Suche nach der Frau im näheren Umfeld des Pflegeheimes eingeleitet. Parallel wurden durch die Polizei über die ILS Trier Rettungs- und Feuerwehrkräfte zur Unterstützung der Suchmaßnahmen angefordert. Unter der Führung des Leiters der Feuerwehr der VGV Saarburg-Kell, Herr Petry, wurden nach Eintreffen an der Örtlichkeit die Suchmaßnahmen weiträumig intensiviert, wobei auch spezielle Suchhunde zum Einsatz kamen.



Dank einer aufmerksamen 67-jährigen Frau aus dem Burgweg in Saarburg, welche die orientierungslose Frau gegen 02.45 Uhr vor Ihrem Anwesen bemerkte, konnte die Suche mit gutem Ausgang beendet werden. Die alte Dame wies Zeichen einer Unterkühlung auf und wurde mit dem RTW in das Krankenhaus Saarburg verbracht.



Neben der Polizei Saarburg war die Feuerwehr der VGV Saarburg-Kell mit etwa 55 Kräften der Feuerwehren Saarburg, Beurig, Schoden, Ockfen und Irsch, sowie ein Personenspürhundeführer, mehrere Flächensuchhundeführer und ein RTW des DAK Saarburg im Einsatz.



