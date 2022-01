Suche nach drei vermissten Kindern in Saarburg erfolgreich

Durch die Schule und die Eltern wurde zeitnah eine Vermisstenanzeige nach dem 11 jährigen Mädchen, und dem jeweils 12 jährigen Jungen und Mädchen erstattet.



Aufgrund der tiefen Temperaturen und der daraus bestehenden Erfrierungsgefahr wurde umgehend eine umfangreiche, mehrstündige Suche eingeleitet. An der Suchaktion waren zunächst mehrere Streifen der Schutz- und Kriminalpolizei der Polizeiinspektion Saarburg beteiligt.



Zunächst erfolgte eine Personenfahndung in Beurig und dem Stadtgebiet von Saarburg.



Nach Zeugenhinweisen verifizierte sich ein möglicher Aufenthalt auf den Bereich eines Waldgebietes in Saarburg, Richtung Greifvogelpark/ Am Engelbach.



Unmittelbar nach Bekanntwerden konnten die eingesetzten Polizeibeamte dort die Kinder auffinden. Zwischenzeitlich bereits in den frühen Abendstunden gegen 20 Uhr, saßen die drei vermissten Kinder dort frierend auf einer Bank, in etwa 100 Meter Entfernung zu einer Schutzhütte, mitten im Wald.



Die Kinder wurden zur Polizeiinspektion Saarburg verbracht und dort anschließend in die Obhut der Eltern übergeben.



