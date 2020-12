Archivierter Artikel vom 18.08.2020, 17:41 Uhr

Bereits am 13.08.2020 um 20:10 Uhr meldet ein 58-jähriger Mann bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein, dass er aktuell von seinem 67-jährigen Stiefvater im Baumweg in Idar-Oberstein mit einer Schusswaffe bedroht werde.

Aufgrund der Meldung wurde die Örtlichkeit mit starken Kräften angefahren und überprüft. Im Verlauf der Ermittlungen konnte jedoch festgestellt werden, dass der Stiefvater zu keinem Zeitpunkt eine Schusswaffe führte oder den Mitteiler damit bedrohte. Neutrale Zeugen bestätigten den Umstand, so dass sich letztlich lediglich der Mitteiler wegen Hausfriedensbruch strafbar machte. Ursächlich sind vermutlich jahrelange familiäre Streitigkeiten, welche an diesem Tag verbal ausuferten – verletzt wurde niemand.



Neben zwei Streifenteams der PI Idar-Oberstein wurde der Einsatz auch durch neun Beamten der Bereitschaftspolizei unterstützt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein



Telefon: 06781/561-0

www.polizei.rlp.de/



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell