Straßenverkehrsgefährdung – Zeugen gesucht

Anzeige



Eine Pkw-Fahrerin musste infolge eines riskanten Überholmanövers im Gegenverkehr, in den angrenzenden Grünstreifen ausweichen und kam in diesem zum Stehen. Das verursachende Fahrzeug, ein dunkler BMW, entfernte sich im Anschluss in Richtung der Ortschaft Pluwig.

Zeugen des Vorfalls, insbesondere der Fahrer des überholten Fahrzeuges, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier unter der Telefonnummer 0651/9779-5210 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Pressestelle



Telefon: 0651-9779-0

https://s.rlp.de/PDTrier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell