Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht durch betrunkenen PKW-Fahrer

Wie der Zeuge berichtet, befuhr der Fahrzeugführer die Hermannstraße aus dem Eurener Wald kommend in Fahrtrichtung Trierweiler. Hierbei geriet das genannte Fahrzeug immer wieder auf die Gegenfahrbahn und fuhr stellenweise in den Straßengraben. Der Zeuge gibt weiterhin an, dass mehrere entgegenkommende Fahrzeuge stark bremsen oder sogar ausweichen mussten, um nicht mit dem Fahrzeug zu kollidieren.



In der Ortslage Udelfangen konnte das Fahrzeug anschließend einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Ein hierbei durchgeführter Atemalkoholtest beim Fahrzeugführer lieferte einen Wert von 4,55 Promille. Weiterhin konnten am Fahrzeug frische Unfallschäden festgestellt werden. Eine entsprechende Unfallstelle konnte jedoch nicht ermittelt werden.



Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen, entsprechende Strafverfahren werden eingeleitet.



Zeugen oder Geschädigte können sich bitte bei der Polizeiinspektion Trier unter der Rufnummer 0651 – 97795210 melden.



