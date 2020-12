Archivierter Artikel vom 21.10.2020, 14:11 Uhr

B 51 zwischen Trier und Konz, Höhe Estricher Hof, Fahrtrichtung Konz Am Dienstag, den 20.10.2020, gegen 08.45 Uhr, kam es auf der B 51 zwischen Trier und Konz zu einem Verkehrsereignis mit Straftatbeständen.

Laut einer Anzeige wurde auf Höhe des Estricher Hofs, in Richtung Konz, ein schwarzer VW Golf von einem roten Alfa Romeo rechts überholt und beim Wiedereinscheren ausgebremst und abgedrängt. Später sei der Golffahrer von dem Alfa-Fahrer durch Zeigen des Mittelfingers beleidigt worden. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalles. Personen, welche Angaben zu dem Geschehen machen können, werden gebeten, sich mit der



Polizeiwache Konz, Tel. 06501/92680



in Verbindung zu setzen.



