Straßenverkehrsgefährdung mit anschließender Verkehrsunfallflucht

B 51 zwischen Serrig und Saarburg (ots) – Am 04.03.2022 kam es um ca. 17:45 Uhr auf der B51 von Serrig aus kommend in Fahrtrichtung Saarburg zu einem Verkehrsunfall.





Ein bisher unbekannter Fahrer eines schwarzen Audi mit Trierer Kennzeichen überholte eine Reihe von PKW, die hinter einem LKW fuhren. Aufgrund von Gegenverkehr scherte der Fahrer des Audi unvermittelt zwischen zwei Fahrzeuge auf die rechte Fahrspur zurück, so dass das nachfolgende Fahrzeug eine Gefahrenbremsung durchführen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei fuhr das dahinterfahrende Fahrzeug auf das stark bremsende Fahrzeug auf. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Fahrer des überholenden Audi entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Saarburg.

Als Kennzeichenfragment könnte hinter der Städtekennung TR ein M gewesen sein.



Während der Verkehrsunfallaufnahme kam es zur Beeinträchtigung des fließenden Verkehrs.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen hohen vierstelligen Betrag geschätzt.



Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der 06581/9155-0 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Saarburg



Telefon: 06581-91550

POK Schmitt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell