Straßenverkehrsgefährdung in Höhe der Grundschule Niederbrombach

Von Polizeidirektion Trier (ots)

Am 12.03.2024, gegen 07:50 Uhr kam es an der Ampelanlage in Höhe der Grundschule Niederbrombach zu einem gefährlichen Verkehrsereignis.