Straßenverkehrsgefährdung durch Überholvorgang

66687 Wadern (Saarland) (ots) – Straßenverkehrsgefährdung – L149 zwischen Wadern und Kostenbach Am Dienstag, den 16.11.2021 gegen 17.00 Uhr befuhr der Fahrer eines schwarzen Mercedes C-Klasse die L149 aus Richtung Wadern kommend in Fahrtrichtung Kostenbach und überholte in einer nicht einsehbaren Linkskurve einen PKW.