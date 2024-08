Straßenverkehrsgefährdung durch Überholen trotz Gegenverkehr

Am 21.08.24 kam es gegen 19:03 Uhr auf der Strecke zwischen Morbach und Bruchweiler (L 160) zu einer Straßenverkehrsgefährdung infolge eines gefährlichen Überholmanövers.

Im Bereich einer Kuppe und zugleich dem höchsten Punkt im Streckenverlauf habe ein weißer Transporter einen Pkw in Fahrtrichtung Morbach trotz herannahendem Gegenverkehr überholt. Beide Pkw mussten ihre Fahrzeuge fast bis zum Stillstand abbremsen um Schlimmeres zu verhindern.

Glücklicherweise kam durch das gefährliche Fahrmanöver niemand zu Schaden.

Die Daten zum Pkw, welcher in Fahrtrichtung Bruchweiler unterwegs war und hier direkt durch den Transporter gefährdet wurde, sind bislang nicht bei der Polizei bekannt. Der Fahrer des Pkw wird daher gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Gleiches gilt für alle Zeugen, die Angaben zur Verkehrssituation machen können.



