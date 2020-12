Nach bisherigen Ermittlungen überholte der 50-jährige Fahrer des Sattelzuges auf einem geraden Steigungsstück in Fahrtrichtung Thalfang einen Holz-LKW. Bei diesem Vorgang kam von oben jedoch Gegenverkehr auf. Um einen Zusammenstoß mit dem Sattelzug zu vermeiden, mussten sowohl der überholte Holzlaster als auch die entgegenkommenden Fahrzeuge stark bremsen und auf die Grünstreifen ausweichen. Nur so konnte der Sattelzugfahrer wieder einscheren und touchierte leicht den Außenspiegel des überholten LKW. An diesem entstand ein geringer Schaden. Der Fahrer setzte zunächst seine Fahrt fort, konnte wenig später jedoch von den Beamten kontrolliert werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht. Die Polizei Morbach sucht nun Zeugen und Geschädigte insbesondere des Gegenverkehrs aus Richtung Thalfang, die von diesem Überholmanöver betroffen waren.



