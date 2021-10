Straßenverkehrsgefährdung durch grob verkehrswidriges Überholen

Ein 29 Jähriger Lkw-Fahrer befuhr die B 327 aus Richtung Simmern kommend in Richtung Morbach. Ein sich seinem Lkw von hinten nähernder Pkw-Fahrer überholte das vor ihm fahrende Fahrzeug trotz entgegenkommender Verkehrsteilnehmer.

Zur Verhinderung eines Verkehrsunfalles mussten sowohl der überholte Lkw-Fahrer sowie die Fahrzeugführer im Gegenverkehr ihre Fahrzeuge stark abbremsen. Nur so war es dem Überholer noch möglich unfallfrei wieder auf seine Fahrbahnseite einzuscheren.

Nach dem Überholvorgang setzte der Pkw-Fahrer seine Fahrt in Richtung Morbach-B50-Hochmoselübergang fort.

Bei dem Fahrzeug des Überholers soll es sich um einen kleineren dunklen Pkw mit deutschen Kennzeichen gehandelt haben.

Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Morbach zu melden.



