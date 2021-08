Straßenverkehrsgefährdung durch gefährliches Überholmanöver

Am Donnerstag, den 26.08.2021 kam es gegen 08.35 Uhr auf der B327 zwischen der Anschlussstelle Morbach-Hundheim und dem Kreisverkehr Hinzerath in Fahrtrichtung Mainz zu einem gefährlichen Überholmanöver eines weißen Sprinters.

Ein hinter dem Sprinter fahrender Zeuge teilte der Polizei Morbach mit, dass der Fahrer etwa 300 Meter vor dem Kreisverkehr in einer leichten Rechtskurve hintereinander zuerst einen LKW und einen davor fahrenden PKW derart gefährlich überholt habe, dass ein entgegenkommender PKW-Fahrer (vermutlich VW Scirocco, weiteres hierzu nicht bekannt) ausweichen musste, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Der Fahrer des weißen Sprinters habe im Anschluss seine Fahrt fortgesetzt und sei an der Anschlussstelle Hochscheid von der B327 auf die K131 in FR Horbruch abgebogen. Von dem weißen Sprinter ist lediglich das Teilkennzeichen MZG (für den Zulassungsbereich Merzig) bekannt. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Fahrer des weißen Sprinters verlief erfolglos. Die Polizei Morbach bittet weitere Zeugen bzw. Geschädigte, insbesondere den gefährdeten Fahrer des entgegenkommenden VW Scirocco, sich zu melden.



