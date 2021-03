Straßenverkehrsgefährdung durch Fahrer eines Transporters

Angaben einer Zeugin zu Folge befuhr sie die B 52 aus Richtung Lascheider Hof kommend Fahrtrichtung Hermeskeil, als sie von einem Transporter mit TR-Kennzeichen trotz Gegenverkehr überholt worden sei. Sie und der entgegenkommende PKW hätten abbremsen müssen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Eventuelle Zeugen des Vorfalles, insbesondere auch der Fahrer*in des unmittelbar entgegenkommenden Fahrzeuges werden gebeten sich mit der Polizei Hermeskeil telefonisch unter der Nr. 06503/9151-0 oder per Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de zu melden.



