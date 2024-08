Straßenverkehrsgefährdung durch blauen Renault Megane

Am Mittwoch, den 07.08.2024 gegen 06:10 Uhr kam es in Trier-West zu einem Verkehrsunfall mit einem blauen Renault Megane.

Im weiteren Verlauf flüchtete dieser Pkw in Richtung Kaiser-Wilhelm-Brücke/Martinsufer. Ein zufällig vorbeifahrendes Zivilfahrzeug der Polizei konnte den Pkw in der Hornstraße feststellen. Nach Einschalten der Anhaltesignale versuchte sich der Pkw der Kontrolle zu entziehen und flüchtete über die Kaiser-Wilhelm-Brücke. Zusammen mit einem Streifenwagen der Polizeiinspektion Trier konnte das Fahrzeug gestoppt und die Fahrzeugführerin festgenommen werden.

Auf der Kaiser-Wilhelm-Brücke kam es zur Gefährdung eines unbeteiligten Verkehrsteilnehmers. Sollten weitere Verkehrsteilnehmer gefährdet worden sein, bitte wir diese, sich mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.



Polizeiinspektion Trier



