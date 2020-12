Archivierter Artikel vom 23.09.2020, 18:21 Uhr





Der Fahrer eines LKW mit Anhänger befuhr die B 419 von Wasserliesch in Fahrtrichtung Oberbillig. Zu diesem Zeitpunkt befand sich hinter ihm ein Opel Agila, sowie ein weißer Volvo V 70. Auf dem geraden Fahrbahnstück vor Ortseingang Oberbillig setzte der Opel Agila trotz Überholverbot zum Überholen an. Zu diesem Zeitpunkt kam ihm bereits ein VW Golf aus Richtung Ortsmitte Oberbillig entgegen.



Der LKW Fahrer sah den entgegenkommende VW Golf und steuerte deshalb seinen LKW zum rechten Fahrbahnrand hin und verlangsamte seine Fahrt, um dadurch einen möglichen Zusammenstoß zwischen dem VW Golf und dem Opel Agila zu verhindern. Plötzlich setzte der hinter dem Opel Agila befindliche Fahrer des Volvo V 70, trotz des herrschenden Gegenverkehrs, auch noch zum Überholen des LKW an.



Der entgegenkommende Fahrer des VW Golf erkannte dies, bremste sein Fahrzeug umgehend ab und steuerte zum rechten Fahrbahnrand.



Der Opel Agila konnte noch ohne Zusammenstoß vor dem LKW nach rechts einscheren. Zwischen dem überholenden Volvo, dem entgegenkommenden VW Golf und dem Anhänger des LKW kam es zum Zusammenstoß.



Alle drei Fahrzeuge wurden durch den Unfall beschädigt, verletzt wurde niemand. Gegen den Fahrer des Volvo ist ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet worden. Nach dem Fahrer des Opel ist bisher ohne Erfolg gefahndet worden.



Der dunkle Opel Agila soll einen Altschaden am Fahrzeugheck haben.



Zeugen in der Sache werden gebeten sich umgehend mit der Polizeiinspektion Saarburg unter Tel: 06581-91550 in Verbindung zu setzen



