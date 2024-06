Straßenverkehrsgefährdung

Am Donnerstag, 20. Juni 2024 gegen 15:15 Uhr kam es im Einmündungsbereich der Kreisstraße 127 und der Landstraße 131 in der Gemarkung Kastel-Staadt zu einer Verkehrsgefährdung.

Hierbei befuhr ein bislang unbekannter PKW-Fahrer die genannte Kreisstraße mit hoher Geschwindigkeit in Fahrtrichtung der Einmündung und passierte diese ohne zu Verlangsamen. Eine an der Einmündung fußläufig wartende Frau wurde dabei nur knapp vom PKW-Fahrer verfehlt. Zudem entging ein auf der Landstraße in Richtung Freudenburg fahrender Fahrzeugführer einer Kollision mit dem entgegenkommenden Fahrzeug nur knapp, indem er abbremste und auf den Grünstreifen auswich. Der Tatverdächtige setzte seine Fahrt anschließend mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Ortslage Trassem fort.

Gemäß ersten Zeugenangaben soll es sich bei dem Tatverdächtigen um einen jungen Mann Anfang 20 gehandelt haben, welcher einen silbergrauen Kombi älteren Baujahrs geführt haben soll, möglicherweise ein VW Passat.



Zwei Leichtkraftradfahrer könnten den Vorfall möglicherweise ebenso beobachtet haben. Die Identität der Leichtkraftradfahrer konnte bislang noch nicht ermittelt werden.



Die Polizeiinspektion Saarburg bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06581-91550 zu melden.



