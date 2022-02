Straßenverkehrsgefährdung

Am Freitag, den 18.02.2022 in der Zeit von 16:00 bis 16:15 Uhr kam es mehrfach zu Gefährdungen im Straßenverkehr durch einen unsicher geführten silbernen Toyota Kleinwagen.

Die Fahrzeugführerin überfuhr mehrfach auf der Strecke von Trier kommend in Fahrtrichtung Hermeskeil die Mittellinie und kollidiert beinahe mit dem Gegenverkehr.

In Höhe der Kaserne Hermeskeil kann das Fahrzeug durch die Polizei gestoppt werden. Unmittelbar vor der Kontrolle gerät das Fahrzeug erneut in den Gegenverkehr, sodass der entgegenkommende PKW ausweichen muss um einen Unfall zu verhindern.

Geschädigte Personen oder Zeugen der Vorfälle werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Hermeskeil unter 06503/9151-0 oder per Mail unter pihermeskeil@polizei.rlp.de zu melden.



