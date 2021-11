Am Dienstag, den 23.11.2021, gegen 06:50 Uhr, ereignete sich in 54497 Morbach-GT Gonzerath, im Bereich einer Bushaltestelle in der Hauptstraße, eine Straßenverkehrsgefährdung.



Ein 44 Jahre alter Mann befuhr mit seinem Fahrzeug die Hauptstraße aus Richtung Morbach kommend in Richtung Blockhaus. Im Bereich einer Bushaltestelle in der Hauptstraße fuhr der Fahrer dann nahezu ungebremst verbotswidrig auf die Gegenfahrbahn und passierte anschließend einen Bus in den gerade Schulkinder einstiegen. In der Folge kam es dann beinahe zu einem Zusammenstoß mit einem Pkw der sich im Gegenverkehr befand. Der Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde nur durch eine starke Bremsung des Verkehrsteilnehmers im Gegenverkehr verhindert.

Durch einen Zeugen wurde der Vorfall beobachtet und am selben Tag Nachmittags bei der Polizeiinspektion Morbach gemeldet.

Der verantwortliche Fahrer konnte auf Grund der Meldung ermittelt werden. Gegen den verantwortlichen Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Weitere Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Morbach zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach

Hochwaldstraße 33

54497 Morbach

Ansprechpartnerin: PK`in Herges



Telefon: 06533-93740



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell