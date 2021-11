Hermeskeil

Straßenverkehrsgefährdung

Am Montagabend, den 22.11.2021, kam es um 18:30 Uhr auf der B 407, zwischen Kell am See und Reinsfeld zu mehreren Straßenverkehrsgefährdungen durch einen dunkelfarbenen Audi A3. Der genannte Audi kam hierbei mehrmals auf die Gegenfahrbahn und gefährdete hierbei entgegenkommende Fahrzeuge.