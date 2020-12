Archivierter Artikel vom 03.09.2020, 14:11 Uhr

Waldrach

Straßenverkehrsgefährdung

Am Sonntag, dem 30.08.2020, gegen 21:00 Uhr, kam es in der Gartenstraße in 54320 Waldrach zu einem Vorfall, bei dem ein mit mehreren Personen besetzter PKW zwei Personen gefährdete, welche sich in der unmittelbaren Nähe zu einem geparkten Auto befanden.