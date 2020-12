Archivierter Artikel vom 25.08.2020, 15:01 Uhr

Darunter waren 3 Aufbrüche von Staubsaugerautomaten einer Autowaschstraße sowie 2 Aufbrüche von Zigarettenautomaten. 2 weitere Einbruchsdiebstähle in ein Bürogebäude, ein Einbruchsdiebstahl in eine Lagerhalle, ein Diebstahl von Werkzeugmaschinen aus einem Firmenfahrzeug sowie ein Gelddiebstahl in der Soccerhalle in Kenn konnten aufgeklärt werden. Zuletzt verursachten die Täter mit einem entwendeten Firmenfahrzeug einen Unfall in einem Weinberg in der Gemarkung Kenn, wobei das Fahrzeug erheblich beschädigt wurde – es entstand wirtschaftlicher Totalsachaden. Bei diesem Ereignis begingen die Täter dann auch noch Verkehrsunfallflucht; zudem war der zum Unfallzeitpunkt am Steuer sitzende Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Bei den Tätern handelt es sich um 2 junge Erwachsene sowie einen Jugendlichen aus dem Landkreis. Der insgesamt verursachte Schaden ist erheblich; zudem stehen neben den strafrechtlichen Konsequenzen noch zivilrechtliche Forderungen der Geschädigten ins Haus.



