Stelle in der Sachbearbeitung „Jugendkriminalität“ bei der Polizeiinspektion Morbach neu besetzt

Die Stelle wurde zum 01.11.2021 besetzt, nachdem der bisherige Sachbearbeiter in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Jugendsachbearbeiter*innen sind speziell ausgebildete und befähigte Polizeibeamtinnen und -beamte, die sich um Straftaten von Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden kümmern. Straftaten gegen minderjährige Opfer werden ebenfalls von ihnen bearbeitet.

Darüber hinaus sind sie in diesem Zusammenhang Ansprechpartner für Eltern, Schulen, Vereine und weitere Interessierte für Kriminalprävention.

Jana Czock wird die Stelle der Jugendsachbearbeitung bei der PI Morbach im Hauptamt ausüben.

Die 29-jährige Polizeioberkommissarin ist selbst Mutter von zwei Kindern. Sie stammt aus dem Eifelkreis Bitburg-Prüm und lebt derzeit im Landkreis Bernkastel-Wittlich.

Vor Ihrem Wechsel zur Polizeiinspektion Morbach war Polizeioberkommissarin Jana Czock als Sachbearbeiterin im Wechselschichtdienst sowie als Sachbearbeiterin im Kriminal-und Bezirksdienst bei der Polizeiinspektion Daun tätig.



Polizeioberkommissarin Jana Czock ist bei der PI Morbach wie folgt zu erreichen:



Hochwaldstraße 33



54497 Morbach



Tel. 06533/9374-30



Fax 06533/9374-50

Email: pimorbach@polizei.rlp.de



