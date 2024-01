Steinwurf auf Pkw von Fußgängerbrücke in Idar-Oberstein

Am heutigen Abend, um 18.48 Uhr, wurde von der Fußgängerbrücke („Rampengebäude“ Richtung Amtsstraße) in Idar-Oberstein ein Stein o. ä. auf die Windschutzscheibe eines auf der Nahehochstraße (B41) fahrenden BMW geworfen.

Am heutigen Abend, um 18.48 Uhr, wurde von der Fußgängerbrücke („Rampengebäude“ Richtung Amtsstraße) in Idar-Oberstein ein Stein o.ä. auf die Windschutzscheibe eines auf der Nahehochstraße (B41) fahrenden BMW geworfen. Glücklicherweise wurde die Frontscheibe nur im unteren Bereich beschädigt.

Hierzu wurde ein Strafverfahren wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr (§315b StGB) eingeleitet.



Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Ermittlung der Täter. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06781-561-0 oder per Mail an piidar-oberstein@polizei.rlp.de entgegengenommen.



