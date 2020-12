Archivierter Artikel vom 17.10.2020, 13:40 Uhr

Trier

Seriensachbeschädigung an Pkw

In der Nacht von Freitag, den 16.10.2020 auf Samstag, den 17.10.2020 wurden mehrere geparkte Fahrzeuge in der Thebäer- und der nahgelegenen Paulinstraße in Trier beschädigt.