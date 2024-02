Serie von versuchten Einbruchsdiebstählen und Diebstahl in Hermeskeil

Symbolbild Foto: dpa

Hermeskeil (ots).



Zu einer Serie versuchten Einbruchdiebstählen und Diebstahl kam es im Laufe der vergangenen Nacht von Donnerstag, 1. Februar bis Freitag, 2. Februar in Hermeskeil.

Die Polizei Hermeskeil registrierte bislang vier solcher Taten. Der noch unbekannte Tatverdächtige verschaffte sich hierbei meist über die Gärten Zutritt zu den Grundstücken. Entwendet wurde u.a. ein Bohrhammer der Marke Makita und eine Fernbedienung eines Fernsehers aus einem unverschlossenem Gartenhaus. Bei den übrigen Taten blieb es beim Versuch. Die Taten ereigneten sich in Hermeskeil in den Straßen Zum Lösterblick, Zum Felsbach und Rosenweg.

Zeugen und evtl. weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei Hermeskeil in Verbindung zu setzen.

Polizeipräsidium Trier



Polizeiinspektion Hermeskeil



Trierer Str. 53

54411 Hermeskeil

Tel. 06503/9151-0

E-Mail: pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de



Mark, PHK



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Hermeskeil



Telefon: 06503/9151-0

pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell