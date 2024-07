Serie von Kelleraufbrüchen beschäftigt Polizei

In den vergangenen Wochen und Monaten wurden in Trier vermehrt Diebstähle aus Kellern verübt.

Die Tatorte verteilen sich auf das gesamte Stadtgebiet. Zuletzt waren Keller in der Fritz-Quant-Straße in Feyen und in der Güterstraße aufgebrochen worden.

Zielrichtung des oder der Täter waren dabei vornehmlich größere Mehrfamilienhauskomplexe, in denen gleich eine Vielzahl von Kellerabteilen aufgebrochen waren.



In diesem Zusammenhang bittet die Polizei darum, verdächtige Wahrnehmungen zu melden und etwaige Fremde im Haus kritisch zu hinterfragen.

Zudem wird daran appelliert, den Schließzustand der Haustür regelmäßig zu überprüfen, das eigene Kellerabteil ausreichend gegen unbefugtes Eindringen zu sichern und Wertgegenstände wie Elektronikartikel nach Möglichkeit nicht offen im Keller zu lagern.



Bei Rückfragen und Hinweisen steht die Wache der PI Trier unter 0651-9779/5210 rund um die Uhr zur Verfügung.



