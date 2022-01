Serie von Einbrüchen im Industrie- und Gewerbepark Grafenwald

In der vergangenen Nacht drangen bislang unbekannte Täter in mehrere Firmengebäude sowie ein Wochenendhaus ein.

Sie agierten brachial, verursachten entsprechende Schäden und machten eine nicht unerhebliche Beute. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Hermeskeil.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hermeskeil

Telefon: 06503-9151-0

E-Mail: pihermeskeil@polizei.rlp.de



www.polizei.rlp.de/de/die-polizei/dienststellen/polizeipraesidium-tri

er/polizeidirektion-trier/polizeiinspektion-hermeskeil/





