Schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden in der Ortslage Vollmersbach

Idar-Oberstein OT Vollmersbach (ots) – Am 11.03.2022 kam es gegen 16:45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen in der Ortslage Vollmersbach.

Hierbei missachtete ein Unfallbeteiligter an der Einmündung K36 auf die L177 die Vorfahrt des von links kommenden Fahrzeuges, weshalb es zur Kollision kam. Im Zuge des Unfallgeschehens wurden zwei Personen leicht und eine Person schwer verletzt. Die verletzten Personen wurden in die umliegenden Krankenhäuser verbracht, die Ortsdurchfahrt Vollmersbach war für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt.



Im Einsatz waren drei Rettungswägen, ein Notarzt, die freiwilligen Feuerwehren aus Vollmersbach, Veitsrodt, Herborn und Mörschied sowie zwei Streifen der Polizeiinspektion Idar-Oberstein.



