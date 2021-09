Schwerer Verkehrsunfall mit Motorradfahrer

Am Samstag, dem 04.09.2021, gegen 15:40 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 53 in Höhe Trier-Pfalzel ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer.





Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr eine 37-jährige Autofahrerin die B 53 aus Richtung Trier in Richtung Schweich. Im Einmündungsbereich B 53 / Mäusheckerweg beabsichtigte die junge Frau nach links abzubiegen. Dabei übersah sie einen auf der B 53 entgegenkommenden Motorradfahrer. Der 35-jährige Motorradfahrer aus hiesiger Region stieß mit dem Pkw zusammen und stürzte. Er zog sich schwere Verletzungen zu und wurde in ein Trierer Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr konnte bisher nicht ausgeschlossen werden. Die Pkw-Fahrerin erlitt einen schweren Schock. Der Sachschaden wird auf ca. 15000,- Euro geschätzt.



Der Einmündungsbereich musste für ca. 3 Stunden gesperrt werden.



Im Einsatz waren zwei Streifen der Polizeiinspektion Schweich, 3 RTW, 2 Notärzte und ein Löschzug der Berufsfeuerwehr Trier mit 6 Einsatzkräften.



Zeugen des Verkehrsunfalls, die sachdienliche Hinweise zur Unfallverursachung geben können, werden gebeten, sich mit der sachbearbeitenden Polizeiinspektion Schweich unter Tel.: 06502/91570 oder über e-mail: pischweich@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:Polizeiinspektion Schweich

Telefon: 06502/91570



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell