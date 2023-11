Schwerer Verkehrsunfall mit 7 verletzten Personen

ARCHIV – ILLUSTRATION – Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet am 11.09.2014 in Frankfurt (Oder) (Brandenburg). Schrecklicher Fund in einem Mehrfamilienhaus von Detmold. Eine Mutter und ihr Kind sind tot. Eine Mordkommission ermittelt. (zu dpa vom 12.09.2017) Foto: Patrick Pleul/dpa +++(c) dpa – Bildfunk+++ | Verwendung weltweit



Eine 41-jährige Frau aus dem Kreis Trier-Saarburg befuhr mit ihrem PKW der Marke Honda und ihrem 6-jährigen Sohn die B407 aus Richtung Vierherrenborn kommend in Richtung Irsch, während zum gleichen Zeitpunkt ein 65-jähriger Mann aus dem Kreis Merzig-Wadern mit seinem Peugeot in entgegengesetzte Richtung fuhr. Im Fahrzeug des Mannes befanden sich vier weitere Insassen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet die 41-Jährige aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte in der Folge mit dem Fahrzeug des 65-Jährigen.

Durch den Zusammenstoß wurden alle sieben Fahrzeuginsassen verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Die 41-jährige Fahrerin war im PKW eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden.

Beide nicht mehr fahrbereiten PKW wurden von der Unfallstelle abgeschleppt.

Es entstand ersten Schätzungen zu Folge Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Im Einsatz befanden sich die Air Rescue Luxemburg, die Feuerwehren aus Zerf, Irsch und Vierherrenborn, mehrere Rettungswagen des DRK sowie die Polizei Saarburg.

Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die B407 zwischen den Ortschaften Irsch und Vierherrenborn voll gesperrt werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Saarburg

PK Wiegert



Telefon: 06581-91550



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell