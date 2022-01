Schwerer Verkehrsunfall L143 „Korlinger Höhe“ --Dringend Zeugen gesucht

Trier (ots).



Am heutigen Mittwoch, 05.Januar 2022 kam es gegen 09:25 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L143, „Korlinger Höhe“.

Demnach befuhr der 73jährige Fahrer eines Kleinwagens Suzuki Swift aus dem Kreis Trier-Saarburg die Abbiegespur in Fahrtrichtung Korlingen.

Der nachfolgende 30jährige Fahrer einer Limousine Hyundai FX aus dem Kreis Trier-Saarburg kollidierte in der Folge aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Heck des vorausfahrenden PKW.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge nach rechts von der Fahrbahn geschleudert. Der 73jährige Fahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Trierer Krankenhaus eingeliefert.

Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Unfallgutachten in Auftrag gegeben. Es kam teilweise zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in beide Fahrtrichtungen. Während der Unfallaufnahme musste die L 143 für 30 Minuten voll gesperrt werden.

Die Polizeiinspektion Trier bittet um Zeugenhinweise, die zur Klärung des Unfallhergangs Aufschluss geben können.



