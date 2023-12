Schwerer Verkehrsunfall in Olewig – Polizei sucht Zeugen

Am Morgen des 24. Dezember 2023 ereignete sich gegen 8 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall zwischen insgesamt drei beteiligten PKW und einem Fußgänger auf der Riesling-Weinstraße im Ortsteil Trier-Olewig.

Verkehrsunfall Olewig Foto: Polizeidirektion Trier





Der 30-jährige beteiligte Fußgänger wurde durch das Unfallgeschehen schwer verletzt und in ein Trierer Krankenhaus verbracht. Der genaue Unfallhergang konnte bisher nicht rekonstruiert werden und ist aktuell Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Zur Erhellung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter zur Erstellung eines Verkehrsgutachten beauftragt.



Die Riesling-Weinstraße musste für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme voll gesperrt werden.



Zeugen die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Trier unter 0651 / 9779 – 5210 in Verbindung zu setzen



