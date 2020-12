Archivierter Artikel vom 13.11.2020, 06:51 Uhr

Föhren

Schwerer Verkehrsunfall in Föhren – Pkw kommt von Fahrbahn ab, Augenzeugen gesucht

Am frühen Freitagmorgen, gegen 04:50 Uhr, befuhr ein 82-jähriger Mann aus hiesiger Region mit seinem Pkw die Hauptstraße in Föhren in Fahrtrichtung Ortsmitte.