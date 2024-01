Schwerer Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr auf der B 41

Am 30.01.2024 gegen 07:00 Uhr ereignete sich auf der B41 kurz hinter dem Ortsausgang Rötsweiler-Nockenthal ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw.

Symbolbild Foto: dpa

Nach aktuellem Ermittlungsstand geriet der Verkehrsunfallverursacher aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr, wo es in der Folge zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw kam. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der derzeitigen polizeilichen Ermittlungen.

Die B41 war für die Dauer von ca. einer Stunde vollgesperrt. Die beiden Verkehrsunfallbeteiligten wurden verletzt und zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus verbracht. Es entstand hoher Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Im Einsatz waren Feuerwehr, Rettungsdienst und Straßenmeisterei.



