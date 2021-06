Schwerer Verkehrsunfall

Der PKW-Fahrer befuhr die K 77 von Fell in Richtung Mertesdorf. Nachdem er nach rechts aufs Bankett kam, lenkte er gegen, schleuderte über die Gegenfahrspur und schließlich nach rechts in den Graben, wo er mit einem Baum kollidierte. Der Fahrer wurde durch engagierte Ersthelfer aus dem Fahrzeug befreit und durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Da bei dem Fahrer Alkoholeinfluss festgestellt wurde, droht ihm nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Schaden am PKW wird auf 20.000 EUR geschätzt.

Im Einsatz waren neben der Polizei Schweich, ein Rettungswagen und ein Notarzt, sowie ein Abschleppunternehmen.



Zeugen die das Geschehen beobachtet haben oder gar gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schweich unter 06502/91570 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schweich

Telefon: 06502-91570

Email: pischweich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pischweich





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell