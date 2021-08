Morbach

Schwerer Diebstahl von Kompletträdern

Bis jetzt noch unbekannte Täter begaben sich in der Zeit von Dienstag, 24.08.2021, 18.30 Uhr bis Mittwoch, 25.08.2021, 07.00 Uhr auf das Betriebsgelände eines Volkswagen-Fachbetriebes in der Hans-Georg-Mettler-Straße in Morbach.