Schwerer Busunfall in Trier – 14 Verletzte – Bürgertelefon eingerichtet – Gemeinsame Pressemitteilung der Stadt Trier und der Polizei

In dem VRT-Bus der Linie 25 waren neben dem Busfahrer 35 Kinder, Jugendliche und ein junger Erwachsener. 14 von ihnen wurden mit teils schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.



Die anderen 22 Kinder werden in der Toni-Chorus-Halle betreut. Dort werden sie auch ärztlich untersucht, ehe sie in die Obhut ihrer Eltern übergeben werden.



Die Stadt Trier hat ein Bürgertelefon unter der Nummer 718-1817 eingerichtet, an das sich betroffene Eltern wenden können.



Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei sind in großer Zahl vor Ort.



Der Schulbus kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Kaiser-Wilhelm-Brücke kommend von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum in der Straßenmitte.



Die Ermittlung der Unfallursache durch die Polizei dauert zurzeit noch an. Die Staatsanwaltschaft Trier hat darüber hinaus einen Gutachter mit der Rekonstruktion des Unfallgeschehens beauftragt.



Das Martinsufer ist nach wie vor gesperrt. Die Autofahrer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Pressestelle



Telefon: 0651-9779-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell