Archivierter Artikel vom 29.09.2020, 08:00 Uhr

Gegenstand der am Montag, dem 07.09.2020, beginnenden und über mehrere Wochen durchgeführten Verkehrsüberwachungs- und Kontrollmaßnahmen war die unmittelbar vor der Grundschule Birkenfeld befindliche Lichtzeichenanlage in der Friedrich-August-Straße. Nach Mitteilung der aufmerksamen Bevölkerung sollen hier, insbesondere in den Morgenstunden sowie gegen Mittag, zu Schulschluss, vermehrt Rotlichtverstöße durch Fahrzeugführer begangen worden sein.



Im Rahmen der Maßnahmenauswertung konnte positiv festgestellt werden, dass insgesamt (lediglich) drei Rotlichtverstöße sowie drei Gelblichtverstöße verzeichnet wurden. Darüber hinaus konnten zwei erwachsene Fußgänger beim Überqueren des Rotlichts der Fußgängerampel festgestellt werden. Im Verhältnis zur Dauer des Kontrollzeitraums sowie dem bestehenden hohen Verkehrsaufkommen, kann im Ergebnis von Einzelfällen gesprochen werden.



Die Polizei Birkenfeld richtet sich an dieser Stelle nochmals mit einem eindringlichen Appell zur Einhaltung der Straßenverkehrsregeln an die Bevölkerung. Insbesondere an der bezeichneten Kontrollörtlichkeit besteht eine besondere Gefahr für die im Straßenverkehr unerfahrenen Schulkinder. Aufgrund dessen sollte nicht nur jeder Fahrzeugführer die verkehrsrechtlichen Vorschriften an dieser Stelle in besonderem Maße einhalten, sondern auch jeder erwachsene Fußgänger als Vorbild für die Kinder mit positivem und vor allem verkehrssicheren Verhalten vorausgehen. Jeder Verstoß ist ein Verstoß zu viel und kann weitreichende Folgen haben, so dass die Polizei Birkenfeld auch weiterhin festzustellende Verstöße konsequent ahnden wird.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Birkenfeld

Wasserschiederstraße 33

55765 Birkenfeld

Telefon: 06782-991-0

Telefax: 06782-991-20

pibirkenfeld@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell