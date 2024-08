Schulwegüberwachung in der Verbandsgemeinde Birkenfeld

Anzeige

Der erste Schultag stand bevor.

Egal ob zu Fuß, mit dem Auto, dem Bus oder Fahrrad – der tägliche Weg von und zur Schule birgt erhebliche Gefahren für Kinder, insbesondere für die Schulanfänger. Leider ereignen sich immer wieder Unfälle, an denen Kinder auf dem Schulweg beteiligt sind und zu Schaden kommen. In Rheinland-Pfalz kam es im Jahr 2023 zu insgesamt 133 sogenannten Schulwegunfällen.

Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Birkenfeld mussten im vergangenen Jahr glücklicherweise keine Schulwegunfälle verzeichnet werden, im Jahr 2024 hingegen bereits ein Unfall, wobei ein Kind beim Überqueren eines Fußgängerüberwegs schwerverletzt wurde.



Im Rahmen ihres Präventions- und Sicherheitskonzepts führte die Polizeiinspektion Birkenfeld in der ersten Woche nach den Sommerferien im Bereich der Schulen der Verbandsgemeinde Verkehrskontrollen, u.a. mit den Zielrichtungen „Geschwindigkeit“ und „Kindersicherung“ durch.

Hierbei konnten erfreulicherweise nur wenige Gurt- und Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Im Rahmen einer durchgeführten Lasermessung im Bereich der Grundschule Niederbrombach (seit Sommer 2024 Tempolimit 30 km/h) wurde der Fahrer eines PkW während eines Überholvorgangs mit 57 km/h gemessen. Ihn erwartet neben einem Punkt in der Verkehrssünderkartei ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.



Im Hinblick auf die Verkehrssicherheit, insbesondere der Kinder, rät die Polizei Birkenfeld zu den nachfolgend aufgeführten Verhaltensweisen:

Fünf- bis sechsjährige Kinder hören, sehen und reagieren insgesamt anders als Erwachsene und können deshalb gefährliche Situationen größtenteils noch nicht ausreichend genug einschätzen. Um dies zu vermeiden, sollte der Schulweg frühzeitig geplant und gemeinsam mit den Kindern abgegangen werden. Lassen Sie Ihr Kind, nachdem dieses begleitet und der Schulweg ausreichend geübt wurde, wenn möglich zu Fuß zur Schule gehen, denn Bewegung hält fit! Erkunden Sie den Schulweg und zeigen Sie Ihrem Kind riskante Stellen auf, an denen erhöhte Aufmerksamkeit erforderlich ist. So lernt Ihr Kind auch für die Zukunft, aktiv am Straßenverkehr teilzunehmen. Gut sichtbare und reflektierende Bekleidung, insbesondere in der bevorstehenden dunklen Jahreszeit, sollte hierbei eine Selbstverständlichkeit sein. Um eine gewisse Routine zu erlangen sowie Stress und Hektik am Morgen zu vermeiden, sollte beispielsweise vor dem zu Bett gehen der Schulranzen bereits gepackt und die Kleidung bereitgelegt werden.



Auch der Transport im Auto erfordert einige wichtige Aspekte hinsichtlich der Verkehrssicherheit Ihrer Kinder. Kinder bis zum zwölften Lebensjahr mit einer Körpergröße unter 1,50 Meter müssen, egal wie kurz die zu fahrende Strecke auch sein mag, in geeigneten Kindersitzen transportiert werden. Achten Sie darauf, dass sich Ihr Kind während der Fahrt nicht abschnallt.



Viele Kinder der Klassenstufe 4, welche z.B. schon ihren „Fahrradführerschein“ absolviert haben, nutzen das Fahrrad auf dem täglichen Weg zur Schule. Bei der Fahrt bietet das Tragen eines Schutzhelms erheblichen Schutz, insbesondere vor schweren Kopfverletzungen. Ausreichend angebrachte Reflektoren an Fahrrad und Bekleidung steigern die Erkennbarkeit von Radfahrern für andere Verkehrsteilnehmer.



Ein Großteil der Kinder nutzt auch den Schulbus als Verkehrsmittel. Zeigen Sie ihrem Kind den sicheren Weg zur Haltestelle, erklären Sie ihm die dortigen Verhaltensweisen (die Haltestelle ist kein Spielplatz!) und die damit verbundenen Gefahren und üben Sie das Ein- bzw. Aussteigen.



Insbesondere im Bereich von Schulen appelliert die Polizei an andere Fahrzeugführer, jeweils mit angemessener Geschwindigkeit zu fahren und jederzeit bremsbereit zu sein, um die Gefahren für die ABC-Schützen zu minimieren.



Auch die Parksituation im Bereich der Grundschule Birkenfeld (Stichwort „Elterntaxis“) bleibt im Fokus der Ordnungshüter. Aufgrund des dort begrenzten Parkangebots appelliert die Polizei: Planen Sie beim Transport Ihres Kindes im Auto ausreichend Zeit ein und weichen Sie ggf. auf umliegende Parkmöglichkeiten aus, um die Sicherheit der Kinder nicht unnötig zu gefährden. Festgestellte Verstöße werden auch zukünftig konsequent geahndet.



Die Polizei Birkenfeld wird die Schulwege auch künftig überwachen. Seien Sie rücksichtsvoll gegenüber den Kleinsten und ihnen ein Vorbild!



