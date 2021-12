Schmerzhafter Hundebiss, Hundehalter in Tiefenstein gesucht

Am 23.12.2021 kam es gegen 14:30 Uhr im Waldgebiet „Im Staden“ in IO-Tiefenstein zu einem Zusammentreffen einer Radfahrerin, sowie eines unbekannten Hundebesitzers.

Einer von seinen zwei kleinen Hunden hatte sich von der Leine losreißen können und biss der Radfahrerin in das rechte Bein. Dabei verletzte sie sich leicht. Bei dem Hundebesitzer handelt es sich um einen circa 60 Jahre alten Mann, mit gepflegtem Bart und zwei weißen kleinen Hunden. Der Name eines Hundes lautete „Asterix“.

Hinweise auf den noch unbekannten Hundebesitzer nimmt die Polizeiinspektion Idar-Oberstein auf.



