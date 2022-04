Schlägerei und Trunkenheitsfahrt am Zitronenkrämerkreuz

Die Anrufer meldeten eine aktuelle Schlägerei am Zitronenkrämerkreuz in der Gemarkung Schleich.

Die Polizeistreifen stellten an der Örtlichkeit eine größere Personengruppe fest, die zuvor dort gemeinsam feierten. Als eine zweite Personengruppe vor Ort erschien, die jedoch nicht willkommen war, geriet eine zunächst verbale Auseinandersetzung in eine handfeste Schlägerei. Die Konfliktparteien konnten letztlich voneinander getrennt werden. Durch die Polizei Schweich wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts von Körperverletzungsdelikten eingeleitet.



Noch bevor die Streifen die Örtlichkeit verließen, stoppte ein PKW unmittelbar vor den Polizeifahrzeugen. Im Gespräch mit dem Fahrer fiel auf, dass dieser alkoholisiert sein dürfte. Der durchgeführte Atemalkoholtest bestätigte diese Annahme. Dem 31 Jahre alten Fahrer droht nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.



