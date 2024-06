Temmels

Sachbeschädigungen in Temmels

Von Polizeidirektion Trier (ots)

i Aufgrund eines Unfalls war die A48 bei Ochtendung etwa eine Stunde gesperrt. Foto: Carsten Rehder/dpa

Am Mittwoch, den 05.06.2024 kam es in der Moselstraße in Temmels zu zwei Sachbeschädigungen an Gemeineigentum der Ortsgemeinde.