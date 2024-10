Sachbeschädigungen auf dem Friedhof Pellingen

In der Nacht von Montag, 07. Oktober auf Dienstag, 08. Oktober wurden auf dem Friedhof in Pellingen mehrere Kerzen und elektrische Grableuchten durch unbekannte Täter aus den Grablichtern entnommen und zum Teil beschädigt.

Auch verunreinigten die Täter dabei an einigen Stellen durch Kerzenwachs den Gehweg auf dem Friedhof. Im dem hinteren Teil des Friedhofes wurde illegal Müll entsorgt.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werde gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saarburg unter Tel. 06581/9155-0 in Verbindung zu setzen.



